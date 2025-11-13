Ο αρχισκόρερ του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει μαγνητίσει τα βλέμματα της Ναντ, όπως αναφέρει Μέσο του Μαρόκου και στέκεται στο γεγονός ότι ο 32χρονος σταρ δεν έχει υπογράψει ακόμα νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Ο Μαροκινός επιθετικός, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενδέχεται να παραχωρηθεί τον χειμώνα, για να μην τον χάσουν οι ερυθρόλευκοι ως ελεύθερο, ενώ αναφέρει ότι μια πρόταση 5 εκατ. ευρώ θα είναι ικανή να αποσπάσει το «ναι» των νταμπλούχων Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ελ Κααμπί θα απουσιάσει στο διάστημα του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου για το Κόπα Άφρικα με την εθνική Μαρόκου.