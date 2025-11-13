Καμία ελπίδα γι’ αυτούς τους δύο

Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που περιμένει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τον Ιανουάριο, με στόχο να κάνει σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ. Αυτές δεν θα αφορούν μόνο σε αφίξεις αλλά και σε αποχωρήσεις, με δύο να θεωρούνται δεδομένες. Οι Βιλένα και Μαξ δεν έχουν καμία ελπίδα παραμονής και αυτό έγινε σαφές και μετά την αλλαγή προπονητή. Αμφότεροι ήλπιζαν πως ο Μπενίτεθ θα τους έδινε μια ευκαιρία, αυτό όμως δεν έγινε και η διοίκηση θα τους προτείνει να λύσουν τα συμβόλαιά τους και να αποχωρήσουν στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι και οι μοναδικοί.

Προσπαθούν οι συμπαίκτες του, αλλά…

Η μεγαλύτερη πρόκληση, πάντως, για τον Παναθηναϊκό σε ό,τι αφορά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου είναι ο Ταμπόρδα. Να τον πουλήσουν; Να τον δώσουν δανεικό; Να τον κρατήσουν στο ρόστερ της ομάδας; Όλα είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή για τον Αργεντίνο, με τη διοίκηση να ξέρει πως απαγορεύεται το λάθος με τον Ταμπόρδα καθώς δόθηκαν πολλά λεφτά για την απόκτησή του και δεν γίνεται να καεί έτσι εύκολα μια τέτοια επένδυση. Σε ό,τι αφορά τον Αργεντίνο πάντως, μαθαίνω πως οι συμπαίκτες του προσπαθούν να τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί, αλλά ο ίδιος είναι πολύ κλειστός άνθρωπος και δεν ανοίγεται εύκολα.

Δεν πιστεύει ο ένας τον άλλο

Στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι μαθαίνω, τα πράγματα είναι λίγο… περίεργα στον Άρη, με τον Μανόλο Χιμένεθ να έχει απογοητευθεί από αυτά που βλέπει. Ο Ισπανός προπονητής δεν πιστεύει στο ρόστερ που έχει στη διάθεσή του και γι’ αυτό έχει ζητήσει τουλάχιστον τέσσερις μεταγραφές από τον Καρυπίδη, ο οποίος, από την πλευρά του, δεν πιστεύει πως ο Ισπανός προπονητής μπορεί να πετύχει αυτά που θέλει η διοίκηση. Πώς μπορεί επομένως να συνεχιστεί μια τέτοια συνεργασία; Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, καθόλου εύκολα στους «κίτρινους» και δεν θα πρέπει να αποκλειστεί κανένα σενάριο για τις επόμενες εβδομάδες.

Ο… ξενερωμένος Μορόν

Μένοντας στα του Άρη, να σημειώσω και τούτο: Ο Μορόν είναι ο παίκτης που έχει απογοητευθεί περισσότερο από όλους με την κατάσταση που επικρατεί. Ο Ισπανός επιθετικός κάνει τη χειρότερή του σεζόν μέχρι στιγμής και ο ίδιος θεωρεί πως φταίει η ομάδα για αυτό. Ο Μορόν δεν είναι χθεσινός στην ομάδα, ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις και περιμένει να δει τι θα γίνει τον Ιανουάριο ώστε να πάρει και ο ίδιος τις αποφάσεις του. Το συμβόλαιό του λήγει το 2027 και αν δει ότι η φετινή σεζόν δεν σώζεται με τίποτα, θα τεθεί θέμα μεταγραφής του το καλοκαίρι.

Η μεταγραφή του ΠΑΟΚ

Στην άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης, την ασπρόμαυρη, αυτή του ΠΑΟΚ, περιμένουν πώς και πώς τον Ιανουάριο και σχεδιάζουν τη μεταγραφή τους. Με την ομάδα να χτυπάει το πρωτάθλημα αλλά και την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Europa League, η διοίκηση θα φροντίσει ώστε να ενισχυθεί το ρόστερ και το πρώτο που χρειάζεται είναι να αποκτηθεί επιθετικός. Οπωσδήποτε. Ο Λουτσέσκου το περιμένει πώς και πώς, οι διοικούντες ξέρουν πώς… χρωστάνε από το καλοκαίρι αυτή τη μεταγραφή και ο Σαββίδης έχει δώσει εντολή να γίνει ό,τι πρέπει ώστε να υπάρξει πραγματική ενίσχυση για την ομάδα. Η οποία, μην το ξεχνάμε, από τον Ιανουάριο θα έχει και τον Ζαφείρη στη «μηχανή» της.

Σειρήνες για Ελ Κααμπί

Στον Ολυμπιακό, τέλος, ένα από τα συμβόλαια με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούν είναι αυτό του Ελ Κααμπί, για τον οποίο υπάρχουν… σειρήνες από εξωτερικό. Ο Μαροκινός επιθετικός αποτελεί εγγύηση για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ όπως αποδεικνύει και τη φετινή σεζόν, στο τέλος της οποίας μένει ελεύθερος. Και αυτό, φυσικά, ενδιαφέρει και ομάδες του εξωτερικού, με τη γαλλική Ναντ να ενδιαφέρεται. Και δεν είναι η μόνη. Στον Πειραιά, βέβαια, δεν ανησυχούν καθώς έχουν δυνατή σχέση με τον Ελ Κααμπί και ξέρουν πως προτεραιότητα για τον ίδιο είναι να ανανεώσει. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως θα πρέπει να αφήσουν για το τέλος την περίπτωσή του γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.