Το περιστατικό που διαδραματίστηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στη δομή μεταναστών στο Κλειδί της Σιντικής Σερρών όπου έγινε εξέγερση, σχολίασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

«Σύμφωνα με το νέο νόμο που ψηφίσαμε, στους μη έχοντες προσφυγικό προφίλ, η διαδικασία είναι απλή: τάχιστη εξέταση ασύλου, απόρριψη, απέλαση. Έως τότε καθεστώς κράτησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Θυμίζεται ότι η ένταση που επικράτησε ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οι μετανάστες προχώρησαν στην κοπή των συρματένιων πλεγμάτων που περιβάλλουν τη δομή, κατορθώνοντας έτσι να διαφύγουν από τον χώρο. Ένας από τους μετανάστες υποστήριξε ότι η εξέγερση έγινε λόγω της συμπεριφοράς του προσωπικού της δομής.

Στη συνέχεια όπως εξήγησε ο Θάνος Πλεύρης στην ανάρτησή του: «Αυτή είναι η καθημερινότητά τους και τώρα που την αντιλαμβάνονται αντιδρούν».

«Η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση τους και επιταχύνει τη διαδικασία. Καμία ανοχή στη λαθρομετανάστευση», συμπλήρωσε.