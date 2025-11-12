Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο από το Κλειδί Σιντικής στις Σέρρες που εξεγέρθηκαν οι μετανάστες, με έναν από αυτούς να περιγράφει τους λόγους της εξέγερσης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα lionnews.gr η εξέγερση ξεκίνησε περίπου στις 4 το μεσημέρι, όταν μια ομάδα μεταναστών επιχείρησε να αποδράσει από τη δομή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρχές, οι οποίες έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Η ιστοσελίδα epiloges.tv υποστήριξε ότι οι μετανάστες (που είναι από το Πακιστάν, Αίγυπτο και Μπαγκλαντές) επιχείρησαν να φύγουν κρυφά, όταν ενημερώθηκαν ότι είναι αρνητικές οι αποφάσεις για χορήγηση ασύλου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έκοψαν συρματοπλέγματα, άναψαν φωτιές και ότι εκτόξευσαν αντικείμενα, με τα πνεύματα να ηρεμούν μετά από ώρες.

Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί κατά την εξέγερση.

Η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη, ενώ μετανάστης που μίλησε στο Orange Press υποστήριξε ότι η εξέγερση έγινε λόγω της συμπεριφοράς του προσωπικού της δομής.

«Ο αέρας έχει ψείρες… δεν μας δίνουν ούτε σαπούνι… Αν κάποιος θέλει να πάει στο ιατρείο, τον πηγαίνουν με χειροπέδες, σαν εγκληματία», είπε χαρακτηριστικά.

Ακολουθεί βίντεο από την εξέγερση: