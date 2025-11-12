Μεγάλη ένταση επικράτησε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί της Σιντικής Σερρών, καθώς εκδηλώθηκε εξέγερση που οδήγησε σε απόδραση διαμενόντων.

Η κατάσταση που διαμορφώθηκε ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οι μετανάστες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το τοπικό μέσο epiloges.tv, προχώρησαν στην κοπή των συρματένιων πλεγμάτων που περιβάλλουν τη δομή, κατορθώνοντας έτσι να διαφύγουν από τον χώρο.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές. Στο σημείο κατέφθασαν άμεσα και εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να ξεκινήσει η επιχείρηση εντοπισμού των ατόμων που απομακρύνθηκαν.

Πηγές αναφέρουν ότι η ένταση είναι διαρκής στη συγκεκριμένη μονάδα, καθώς φιλοξενεί κατά κύριο λόγο μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί.

Οι διαμένοντες στη δομή προέρχονται κυρίως από χώρες όπως η Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν.