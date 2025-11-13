Το βίντεο Ελληνίδας του εξωτερικού ανάρτησε στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο οποίο η γυναίκα αναφέρεται στο κόστος της απονεύρωσης στη χώρα όπου ζει.

Σύμφωνα με τη γυναίκα, το κόστος της απονεύρωσης ήταν πάνω από 9.000 κορώνες, δηλαδή 845 ευρώ. «Πιο πολύ με συμφέρει, να κλείσω εισιτήριο, να πάω Ελλάδα, να κάνω την απονεύρωση, να φάω κι ένα σουβλάκι και να γυρίσω πίσω στη Νορβηγία», λέει χαρακτηριστικά, καταλήγοντας πως αναγκαστικά θα κάνει την απονεύρωση εκεί.

«Οι περισσότερες ιατρικές αλλά και οι διαγνωστικές πράξεις στην Ελλάδα είναι πάμφθηνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτά δεν τα λέει όμως κανένας εδώ και ο κόσμος δεν το συνειδητοποιεί. Έχουμε οι ίδιοι τελείως λάθος αντίληψη για την πραγματική κατάσταση της Υγείας στη Χώρα μας», σχολιάζει ο Άδωνις Γεωργιάδης.