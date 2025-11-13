Η ποινή φυλάκισης ενός Βρετανού εκατομμυριούχου επιχειρηματία που απείλησε να «βιάσει ομαδικά» και να κάψει ζωντανή μια αεροσυνοδό κατά τη διάρκεια πτήσης αυξήθηκε δραματικά, αφού το εφετείο έκρινε ότι ήταν υπερβολικά επιεικής, όπως αναφέρουν το δημοσίευμα της nypost και σχετικό κυβερνητικό δελτίο τύπου.

Ο 38χρονος Σαλμάν Ιφτικάρ από το Ίβερ του Μπάκιγχαμσαϊρ ταξίδευε στις 7 Φεβρουαρίου 2023 με την οικογένειά του σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο προς τη Λαχώρη του Πακιστάν, όταν προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο εν πτήσει.

Ο Ιφτικάρ, που καθόταν στην πρώτη θέση μαζί με τα τρία του παιδιά και τη μία από τις δύο συζύγους του, είχε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες σαμπάνιας και φαινόταν μεθυσμένος. Όταν μέλος του πληρώματος του ζήτησε να επιστρέψει στη θέση του, εκείνος αντέδρασε βίαια, βρίζοντας και καταγράφοντας με το κινητό του τις αεροσυνοδούς.

Στη συνέχεια, στόχευσε τη βασική αεροσυνοδό Άντζι Γουόλς, την οποία έβρισε χυδαία και απείλησε ότι θα τη «σύρουν έξω από το δωμάτιο του ξενοδοχείου της, θα τη βιάσουν ομαδικά και θα την κάψουν ζωντανή». Επίσης, προειδοποίησε ότι θα ανατίναζε τον όροφο του ξενοδοχείου όπου επρόκειτο να διαμείνει το πλήρωμα στο Πακιστάν.

Η κατάσταση έγινε τόσο επικίνδυνη, ώστε ο πιλότος εξέτασε ακόμα και το ενδεχόμενο να εκτρέψει την πτήση προς την Τουρκία.

Η Γουόλς, με 37 χρόνια προϋπηρεσίας, δήλωσε ότι το περιστατικό «της κατέστρεψε τη ζωή», αναγκάζοντάς τη να απέχει από την εργασία της για 14 μήνες λόγω μετατραυματικού στρες. «Ήμουν μια δυνατή και χαρούμενη αεροσυνοδός. Τώρα όμως νιώθω διαλυμένη», ανέφερε σε δήλωσή της.

Ο Ιφτικάρ συνελήφθη τον επόμενο μήνα στο σπίτι του και αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, προτού τελικά ομολογήσει την ενοχή του λίγο πριν την έναρξη της δίκης. Τον Αύγουστο του 2025 καταδικάστηκε από το Isleworth Crown Court σε 15 μήνες φυλάκισης για απειλές θανάτου και ρατσιστικά υποκινούμενη παρενόχληση.

Ωστόσο, η ποινή προκάλεσε αγανάκτηση στο κοινό και ο βουλευτής Κρις Φίλιπ ζήτησε την επανεξέτασή της. Μετά από παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών, το Εφετείο την αύξησε σε τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες.

Η υφυπουργός Δικαιοσύνης, Έλι Ριβς, δήλωσε: «Ο Σαλμάν Ιφτικάρ εκτόξευσε φρικτές απειλές βιασμού και βίας εναντίον μιας αεροσυνοδού που απλώς έκανε τη δουλειά της. Ελπίζω η αυστηρότερη ποινή να φέρει παρηγοριά στα θύματα και να αποδείξει ότι το σύστημά μας αποδίδει δικαιοσύνη σε όσους πλήττονται περισσότερο».

Η ίδια η αεροσυνοδός παραμένει «τραυματισμένη» από το περιστατικό, όπως αναφέρει η γραπτή της δήλωση. Ο Ιφτικάρ είχε ήδη έξι προηγούμενες καταδίκες για 15 αδικήματα, μεταξύ αυτών κοινή επίθεση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Παρά τις προσπάθειες της συζύγου του –γνωστής Πακιστανής ηθοποιού– να αποδώσει την επίθεσή του σε «ψυχική πίεση», το δικαστήριο έκρινε ότι η νέα αυστηρότερη ποινή αντανακλά το πραγματικό μέγεθος της απειλής και της ζημιάς που προκάλεσε.