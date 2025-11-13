Ο αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός για την 11η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (13/11).

Οι «πράσινοι» έχουν ανεβασμένη ψυχολογία μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Παρί, είναι στο 6-4 και είναι προετοιμασμένοι για μάχη στη Μαδρίτη, με τη Ρεάλ, από την άλλη πλευρά, να είναι στο 5-5 μετά τις πρώτες 10 αγωνιστικές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Κέβιν Κράβετζ/Τιμ Πιούτς – Σ. Μπολέλι/Α. Βαβασόρι Nitto ATP Finals 2025

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τέιλορ Φριτζ – Άλεξ ντε Μινόρ Nitto ATP Finals 2025

19:00 Novasports Start Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 2HD Αρμενία – Ουγγαρία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 1HD Νορβηγία – Εσθονία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βάσας – Ολυμπιακός CEV Champions League 2026

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζούλιαν Κας/Λόιντ Γκλάσπουλ – Μ. Γκρανογέρς/Χ. Σέµπαλος Nitto ATP Finals 2025

21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Μονακό Euroleague

21:00 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Λορέντζο Μουζέτι Nitto ATP Finals 2025

21:30 Novasports 6HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Euroleague

21:45 Novasports Premier League Αγγλία – Σερβία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 2 Ανδόρα – Αλβανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 1 Μολδαβία – Ιταλία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός Euroleague

21:45 Novasports Start Παρί – Βαλένθια Euroleague

21:45 Novasports 3HD Ιρλανδία – Πορτογαλία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Γαλλία – Ουκρανία UEFA World Cup Qualifiers

