Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανέφερε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια της συντριβής του μεταγωγικού C-130 στη Γεωργία, η οποία κόστισε τη ζωή και στους 20 στρατιωτικούς που επέβαιναν στο αεροσκάφος, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Το C-130 είχε αναχωρήσει από το Αζερμπαϊτζάν για την Τουρκία και συνετρίβη την Τρίτη. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο στρατιωτικό συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020.

Σε ενημέρωση του Τύπου στην Άγκυρα το υπουργείο ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος είχε αγοραστεί από τη Σαουδική Αραβία το 2012 και είχε περάσει από τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό, περιλαμβανομένης της τελευταίας συντήρησης πριν από έναν μήνα. Κατά την τελευταία του πτήση δεν μετέφερε πυρομαχικά, σύμφωνα με το υπουργείο.

Ωστόσο, ανακοινώθηκε ότι όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις των 18 τουρκικών C-130 ανεστάλησαν εν αναμονή της επιθεώρησης των αεροσκαφών και ότι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους, το οποίο βρέθηκε χθες, εξετάζεται.