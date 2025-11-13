Πώς θα σας φαινόταν αν φτάνατε μέχρι το… τέλος του κόσμου; Μια εμπειρία ξεχωριστή, την οποία ζει κανείς όταν επισκέπτεται τη Γη του Πυρός. Το ταξίδι, λοιπόν, στην Ushuaia (Ουσουάια), πρωτεύουσα της Γης του Πυρός ( Tierra del Fuego) και νοτιότερη πόλη του κόσμου, είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να κάνεις κάποια στιγμή στη ζωή σου.

Με τις πινακίδες «Fin del mundo», δηλαδή «Το τέλος του κόσμου», η Ουσουάια – που ανήκει στην Αργεντινή – θεωρείται η νοτιότερη πόλη στον κόσμο, αν και συναντάμε νοτιότερα το Πουέρτο Γουίλιαμς. Ωστόσο, ο οικισμός που ανήκει στη Χιλή διαθέτει 2.000 κάτοικους και δεν υπάγεται στην κατηγορία «πόλη». Εξάλλου, είναι η πιο κοντινή πόλη στην Ανταρκτική, που βρίσκεται περίπου χίλια χιλιόμετρα στα νότιά της.

Οι χειμώνες στην Ushuaia είναι σκληροί, γι’ αυτό και είναι γνωστή και ως «Η Σιβηρία του Νότου». Πλέον, αποτελεί μοντέρνα πόλη με πολύχρωμα σπίτια, η οποία γνωρίζει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, με ταξιδιώτες να φτάνουν μέχρι το… τέλος του κόσμου για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2022, η Ushuaia έχει πληθυσμό 82.615 κατοίκους. Για το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, η πόλη αναπτύχθηκε γύρω από μια φυλακή για ιδιαίτερα επικίνδυνους εγκληματίες. Εξάλλου, η απόδραση από μια φυλακή σε ένα τόσο απομονωμένο μέρος ήταν πρακτικά αδύνατη. Οι κρατούμενοι έγιναν έτσι «καταναγκασμένοι άποικοι» και εκτός από την πόλη έχτισαν και τον σιδηρόδρομο που εξυπηρετούσε τον οικισμό και σήμερα αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο, γνωστό και ως «Το τρένο στο τέλος του κόσμου». Τμήμα της τότε φυλακής, αποτελεί σήμερα το ναυτικό μουσείο, Museo Maritimo.

