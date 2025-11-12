Την πρόκριση για την επόμενη φάση του Europe Cup πήρε το Περιστέρι καθώς διέλυσε με 101-53 την Κουταΐσι στη Γεωργία για την 5η αγωνιστική, ανέβηκε στο 4-1 και εξασφάλισε τη 2η θέση του ομίλου.

Από τα πρώτα λεπτά, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ελληνική ομάδα έδειξε πως είχε έρθει αποφασισμένη για τη νίκη. Με ενέργεια, ταχύτητα και καθαρό μυαλό, οι «κυανοκίτρινοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους, μην αφήνοντας περιθώρια αμφισβήτησης στους γηπεδούχους.

Ο Καρντένας αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό του Περιστερίου, φτάνοντας διψήφιο αριθμό πόντων από νωρίς, ενώ εξαιρετική παρουσία είχε και ο Τουμπέργκεν, που πρόσθεσε 18 πόντους. Η σφιχτή άμυνα της ελληνικής ομάδας περιόρισε αποτελεσματικά τις επιθετικές επιλογές του Κουταΐσι, οδηγώντας το παιχνίδι σε μονόλογο του Περιστερίου.

Η εικόνα του αγώνα αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στο ημίχρονο, με το Περιστέρι να προηγείται με +25, έχοντας καθαρίσει ουσιαστικά τη νίκη. Στο δεύτερο μέρος, το παιχνίδι απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με όλους τους παίκτες να συμβάλλουν στο υψηλό επίπεδο απόδοσης.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 23-48, 39-74, 53-101