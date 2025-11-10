Ο Έλληνας άσος του ΠΑΟΚ, Γιάννης Κωνσταντέλιας, αποχώρησε με τραυματισμό στο 75ο λεπτό του ντέρμπι του Δικεφάλου στην έδρα του Παναθηναϊκού, μετά από ενοχλήσεις στον δεξί δικέφαλο.
Σήμερα Δευτέρα (10/11) υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε πως υπέστη θλάση α΄ προς β΄βαθμού, με την κατάστασή του να εκτιμάται ξανά τις επόμενες μέρες.
Οι πρώτες πληροφορίες μιλάνε για απουσία 3-4 εβδομάδων.
O Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε μαγνητική το πρωί της Δευτέρας (10.11), η οπόια έδειξε πως έχει υποστεί θλάση α' προς β' βαθμού στον δεξί δικέφαλο. Η κατάστασή του θα εκτιμηθεί εκ νέου τις επόμενες μέρες. #MrBreeze #Konstantelias #PAOK #OurWay pic.twitter.com/tQvcZFg1H1— PAOK FC (@PAOK_FC) November 10, 2025