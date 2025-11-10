Ο Έλληνας άσος του ΠΑΟΚ, Γιάννης Κωνσταντέλιας, αποχώρησε με τραυματισμό στο 75ο λεπτό του ντέρμπι του Δικεφάλου στην έδρα του Παναθηναϊκού, μετά από ενοχλήσεις στον δεξί δικέφαλο.

Σήμερα Δευτέρα (10/11) υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε πως υπέστη θλάση α΄ προς β΄βαθμού, με την κατάστασή του να εκτιμάται ξανά τις επόμενες μέρες.

Οι πρώτες πληροφορίες μιλάνε για απουσία 3-4 εβδομάδων.