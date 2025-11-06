Η Ρωσία και η Λευκορωσία θα επιστρέψουν στις διεθνείς διοργανώσεις του πόλο από το 2026, όπως αποφάσισε και ανακοίνωσε η παγκόσμια ομοσπονδία.

Οι δύο χώρες έχουν αποκλειστεί από το 2022 λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τώρα όμως έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή τους στα διεθνή πρωταθλήματα υδατοσφαίρισης.

Όπως αποφάσισε η World Aquatics, η παγκόσμια ομοσπονδία δηλαδή, οι εθνικές ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών της Ρωσίας και της Λευκορωσίας θα επιστρέψουν στις διεθνείς διοργανώσεις από το 2026, όχι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όμως, που θα γίνει τον Ιανουάριο του ’26 καθώς τα προκριματικά έχουν ολοκληρωθεί.

Όπως και να έχει, πρόκειται για μια είδηση που αλλάζει τα δεδομένα στο πόλο καθώς η Ρωσία είναι υπερδύναμη στις γυναίκες και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στο οποίο ενδέχεται να είναι και το φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.