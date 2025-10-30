Την απόφαση να αποσυρθεί από την τηλεόραση, όπου εργαζόταν ως σχολιαστής, για να φροντίσει τον 20χρονο γιο του, Άιντεν, ο οποίος έχει σοβαρό αυτισμό, πήρε ο Πολ Σκόουλς.

Ο παλαίμαχος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας μίλησε στο podcast «Stick to Football» και εξήγησε ότι θα αποσυρθεί από την τηλεόραση για να αφοσιωθεί στην οικογένειά του.

«Όλα όσα κάνω τώρα περιστρέφονται γύρω του. Έχει μια πολύ αυστηρή ρουτίνα κάθε μέρα, οπότε αποφάσισα ότι όλα όσα κάνω από εδώ και στο εξής θα οργανώνονται γύρω από τον Άιντεν», είπε ο Σκόουλς, ο οποίος έδωσε σε όλους μια ιδέα για το πώς έχει η κατάσταση με τον γιο του: «Σε δαγκώνει ή σε γρατζουνάει επειδή δεν μπορεί να εκφράσει αυτό που νιώθει. Ακόμα και όταν έπαιζα, δεν είχα διάλειμμα. Ήταν πολύ δύσκολο».

Συνεχίζοντας, ο παλαίμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει για τον γιο του, την επιμέλεια του οποίου μοιράζεται με την πρώην σύζυγό του.

«Τις Τρίτες, τον παίρνω, πάμε για κολύμπι και μετά τρώμε πίτσα. Τις Πέμπτες, βγαίνουμε έξω για φαγητό. Τις Κυριακές, πηγαίνουμε στο Tesco για να αγοράσουμε ένα καρότσι γεμάτο σοκολάτα. Δεν ξέρει τι μέρα είναι, αλλά μπορεί να καταλάβει από αυτά που κάνουμε. Αυτό που με ανησυχεί τώρα είναι το τι θα συμβεί όταν δεν θα είμαι πια εδώ», είπε χαρακτηριστικά.