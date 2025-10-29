Με τον Μπάλτσι να μπαίνει ως αλλαγή και να σκοράρει στο 73′, ο Λεβαδειακός επιβλήθηκε του Αστέρα Τρίπολης με 1-0, έκανε το 3×3 στο κύπελλο Ελλάδας και πλησίασε στην πρόκριση.

Οι γηπεδούχοι ήταν το φαβορί, οι φιλοξενούμενοι όμως ήταν αυτοί που έδειχναν πιο κινητικοί στα πρώτα λεπτά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είχαν και φάσεις. Γενικά, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου δεν είχε καταγραφεί καμία μεγάλη στιγμή για κάποια εκ των δύο ομάδων, γεγονός που τα λέει όλα για το… θέαμα που πρόσφεραν.

Με το ξεκίνημα του β’ μέρους, στο 48′, οι Αρκάδες έγιναν επικίνδυνοι με το ωραίο μακρινό σουτ του Μεντιέτα αλλά ο Άνακερ έκανε εντυπωσιακή επέμβαση με το ένα χέρι, για να ακολουθήσει στο 52′ η ευκαιρία των Βοιωτών με το σουτ του Γκούμα που απέκρουσε ο Αγγελίδης, με τον Βέρμπιτς να αστοχεί στην επαναφορά.

Στο 60′ ήταν η σειρά του Τσιμπόλα να δοκιμάσει το πόδι του αλλά ο Αγγελίδης απέκρουσε και πάλι εντυπωσιακά, με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να πιέζει και να ανοίγει, τελικά, το σκορ στο 73′: Ωραία μπαλιά του Τζάλοου, ωραίο και το τελείωμα του Μπάλτσι -που νωρίτερα είχε περάσει ως αλλαγή- για το 1-0.

Αποτέλεσμα που έμεινε ως το τέλος, με τον Λεβαδειακό να παίρνει την τρίτη νίκη σε τρία παιχνίδια και να κάνει βήμα πρόκρισης.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων (88′ Κάτρης), Τζάλοου, Τσιμπόλα (62′ Μπάλτσι), Γκούμας (78′ Πεντρόσο), Μανθάτης, Βέρμπιτς (62′ Κωστή), Γιούριτς (78′ Τσόκαϊ).

Αστέρας Τρίπολης (Κρις Κόουλμαν): Αγγελίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Φερνάντεθ, Τζανδάρης (59′ Γιαμπλόνσκι), Έντερ, Χαραλαμπόγλου (74′ Εμμανουηλίδης), Καλτσάς (74′ Κετού), Μεντιέτα (59′ Μπαρτόλο), Τζοακίνι (66′ Μακέντα).