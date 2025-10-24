Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ άναψε… φωτιές λίγες ημέρες πριν το πρώτο Clasico της χρονιάς, εξαπολύοντας επίθεση στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 18χρονος μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή όπου ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν η ομάδα του, η Porcinos FC, μοιάζει με τη Ρεάλ και η απάντηση του Γιαμάλ ήταν άμεση και προκάλεσε αίσθηση:«Ναι, κλέβουν και μετά παραπονιούνται. Αυτό κάνουν».

Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν όντως πιστεύει ότι «η Ρεάλ κλέβει», ο Γιαμάλ δεν έκανε πίσω, επιμένοντας στην άποψή του.