Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται απόψε από τη Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ (21/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League σε ένα σπουδαίο παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους».

Μοναδική και αναμενόμενη απουσία του Ροντινέι, με τον Μεντιλίμπαρ να παίρνει και τους τρεις σέντερ φορ (Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ), ενώ θυμίζουμε πως εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Γκουστάβο Μάνσα, Γιουσούφ Γιαζίτσι και Ρεμί Καμπελά.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Από την πλευρά των Καταλανών, ο Γερμανός τεχνικός, Χάνσι Φλικ, δεν μπορεί να υπολογίζει στους Φεράν Τόρες και Ραφίνια, όπως και στους Γκαρσία, Όλμο, Λεβαντόφσκι, Γκάβι και Τερ Στέγκεν.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Σέζνι – Κουντέ, Κρίστενσεν, Αραούχο, Ζεράρ Μαρτίν – Κασαδό, Πέδρι, Ντε Γιονγκ – Γιαμάλ, Ράσφορντ, Φερμίν Λόπες.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Έσε, Γκαρθία (Σιπιόνι) – Ζέλσον Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε – Ελ Κααμπί

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής