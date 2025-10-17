Ο Αντρέα Πίρλο ήταν ο προπονητής της Γιουβέντους τη σεζόν 2020-21 και σύμφωνα με πρώην βοηθό του δεν ήθελε στην ομάδα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, προτιμώντας τον Άλβαρο Μοράτα.

Ο Πίρλο συμφώνησε το καλοκαίρι του 2020 να αναλάβει την ομάδα U23 των «μπιανκονέρι», η οποία αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Serie C, ο τότε πρόεδρος Αντρέα Ανιέλι, όμως, άλλαξε γνώμη και του πρότεινε να αναλάβει την πρώτη ομάδα.

Ο Maestro, χωρίς να έχει απολύτως καμία εμπειρία ως προπονητής, βρέθηκε έτσι στον πάγκο της Γιούβε, την οποία οδήγησε στην έξοδο στο Champions League και στην κατάκτηση του Coppa Italia, όχι και στο 10ο συνεχόμενο πρωτάθλημα όμως.

Όπως και να έχει, στο τέλος της σεζόν ο Πίρλο τελικά αποχώρησε και στη συνέχεια πήγε στην Τουρκία για να αναλάβει την Καραγκιουμρούκ, όπου είχε για βοηθό τον Ακλπαρσλάν Ερντέμ. Ο Τούρκος, λοιπόν, έκανε τώρα δηλώσεις και αποκάλυψε ότι ο Maestro δεν ήθελε στη Γιουβέντους τον Ρονάλντο, ο οποίος, όπως έδειξε η ανάλυση των δεδομένων, είχε τα χειρότερα τρεξίματα και το λιγότερο αποδοτικό πρέσινγκ.

«Στον Πίρλο δεν άρεσε ο Ρονάλντο, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και πολλά. Ανέλυσαν τα δεδομένα, τα οποία έδειξαν ότι ο Ρονάλντο είχε τα χειρότερα τρεξίματα και το χειρότερο πρέσινγκ», είπε αρχικά ο πρώην βοηθός του Ιταλού προπονητή και συνέχισε.

«Ο Πίρλο δεν ήθελε τον Ρονάλντο στην ομάδα, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα επειδή ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Προτιμούσε τον Μοράτα που ταίριαζε στη διάταξη 4-4-2 που ήθελε να παίξει. Το σύστημα απλώς δεν λειτουργούσε με κάποιον εκ των Ρονάλντο ή Ντιμπάλα, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι για αυτό».