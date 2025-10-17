Ο Τζανλούκα Φραμπότα υπήρξε συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο για ένα χρόνο στη Γιουβέντους και μιλώντας στην Corriere della Sera θυμήθηκε ένα συγκεκριμένο περιστατικό από την προπόνηση, όταν στον πάγκο της ομάδας ήταν ο Μαουρίτσιο Σάρι.

Ο Πορτογάλος άσος παρέμεινε τρία χρόνια στους «μπιανκονέρι» και είχε τρεις διαφορετικούς προπονητές. Το 2018-19 ήταν ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, το 2019-20 ο Σάρι και το 2020-21 ο Αντρέα Πίρλο.

Με τον Αλέγκρι και τον Πίρλο τα πήγαινε καλά, όχι και με τον Σάρι όμως, με τον Φραμπότα να περιγράφει τι έγινε σε μια προπόνηση της Γιούβε, με τον προπονητή να εξηγεί στους παίκτες τι πρέπει να κάνουν και τον CR7 να αντιδρά, φτάνοντας στο σημείο να… φάει λίγο από τον αγωνιστικό χώρο.

«Ο Ρονάλντο ήταν παράδειγμα προς μίμηση καθημερινά. Μου έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη ένα συγκεκριμένο περιστατικό… Σε μια άσκηση τακτικής ο Σάρι έδειχνε τις κινήσεις που έπρεπε να γίνουν στις στατικές φάσεις. Ο Κριστιάνο διαφωνούσε, ήταν διαφορετικός, δεν είχε ανάγκη από υποδείξεις, το ένιωθε πού θα πάει η μπάλα», είπε αρχικά ο Φραμπότα και συνέχισε.

«Για να κάνει τον προπονητή να το καταλάβει πήρε χόρτο από τον αγωνιστικό χώρο, το μάσησε και του είπε: Εμένα μου αρέσει να καταλαβαίνω το γήπεδο, καταλαβαίνω πού θα πάει η μπάλα».