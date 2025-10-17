Μια απόφαση που δεν αρέσει και τόσο στους θαυμαστές του πήρε ο Λαμίν Γιαμάλ, καθώς θα υπογράφει πλέον αυτόγραφα ή θα βγάζει φωτογραφίες μόνο με όσους πληρώνουν.

Για κάθε φίλαθλο, ειδικά για τα μικρά παιδιά, το να πάρουν αυτόγραφο ή να βγάλουν φωτογραφία με το είδωλό τους, είναι κάτι ξεχωριστό. Σε ό,τι αφορά τον 18χρονο άσο της Μπαρτσελόνα, πάντως, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά τώρα.

Όπως αναφέρει η καταλανική El Mundo Deportivo, ο Γιαμάλ θα αρνείται πλέον να υπογράψει αυτόγραφο ή να βγάλει φωτογραφία, αν ο φίλαθλος δεν πληρώσει. Μια απόφαση που πάρθηκε μετά το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ισπανός ποδοσφαιριστής με εταιρεία διαχείρισης εμπορικών δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας των δύο πλευρών προβλέπεται ότι η εταιρεία θα κυκλοφορήσει στην αγορά μια σειρά από είδη υπογεγραμμένα από τον Γιαμάλ, οπότε όποιος θέλει αυτόγραφο ή φωτογραφία μαζί του πλέον και δεν θα αγοράζει κάποιο από τα ήδη υπογεγραμμένα είδη, θα πρέπει να πληρώνει.

Κι όλα αυτά, ενώ ο 18χρονος εξτρέμ εισπράττει πλέον, μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με τη Μπαρτσελόνα, το ποσό των 20 εκατ. ευρώ ετησίως.