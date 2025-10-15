Την επιβολή salary cap σκέφτονται οι ομάδες της Premier League, σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, με τη σχετική ψηφοφορία να έχει προγραμματιστεί για τις 21 Νοεμβρίου και τις πρώτες αντιδράσεις να είναι γεγονός.

Το αγγλικό πρωτάθλημα είναι το πιο πλούσιο του κόσμου και κάθε καλοκαίρι οι ομάδες του είναι αυτές που ξοδεύουν, με τεράστια διαφορά από αυτές των άλλων πρωταθλημάτων, τα περισσότερα λεφτά για μεταγραφές.

Οι ομάδες της Premier League έχουν την άνεση να προσφέρουν τρελά ποσά για την αγορά ενός παίκτη και επίσης τρελά συμβόλαια, τώρα όμως αυτό μπορεί να αλλάξει, ως ένα βαθμό τουλάχιστον.

Όπως αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ, υπάρχουν σκέψεις πλέον για την επιβολή salary cap στα πρότυπα του ΝΒΑ και η σχετική ψηφοφορία θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου. Εκείνη την ημέρα θα ψηφίσουν οι 20 ομάδες και για να περάσει η πρόταση χρειάζονται 14 ψήφοι.

Οι ομάδες της Premier League μπορούν να ξοδεύουν μέχρι και το 85% των εσόδων τους με βάση τους κανόνες που ισχύουν αυτή τη στιγμή, αν όμως θεσπιστεί salary cap θα υπάρχει όριο στα έξοδα. Γεγονός, πάντως, που δεν αρέσει σε όλα τα κλαμπ, με τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι και Άστον Βίλα να είναι φανατικά κατά, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ μάλιστα, ιδιοκτήτης της Γιουνάιτεντ, χαρακτήρισε παράλογη την πρόταση για salary cap, τονίζοντας πως με αυτό τον τρόπο η Premier League θα χάσει το πλεονέκτημα που έχει σε σχέση με τα άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.