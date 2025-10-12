Η εντός έδρας ήττα από την Αλβανία στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 φέρνει αλλαγή προπονητή στη Σερβία και ιστοσελίδα της χώρας υποστηρίζει πως ένας εκ των υποψηφίων είναι ο Μάρκο Νίκολιτς της ΑΕΚ.

Οι Σέρβοι ηττήθηκαν από τους Αλβανούς, σε ένα παιχνίδι που δεν είχε μόνο ποδοσφαιρικές προεκτάσεις, με συνέπεια η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο να έχει δυσκολέψει πολύ. Όπως και να έχει, πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που φέρνει αλλαγή στον πάγκο, με τα ΜΜΕ της χώρας να… ψάχνουν τον διάδοχο του Ντράγκαν Στοΐκοβιτς.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ιστοσελίδα «maxbetsport», το φαβορί είναι ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς, ανάμεσα στους υποψήφιους όμως βρίσκεται και ο Νίκολιτς, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι ανέλαβε την Ένωση, η οποία βρίσκεται στην 1η θέση της βαθμολογίας μετά τις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

«Αγαπημένος των οπαδών της Παρτιζάν και ένας προπονητής που έχει δείξει ότι βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο στο ποδόσφαιρο. Αποδέχτηκε το μεγάλο πρότζεκτ της ΑΕΚ, αλλά όπως και στην περίπτωση του Ντέγιαν Στάνκοβιτς – δύσκολα θα μπορούσε να αρνηθεί την πρόσκληση της εθνικής! Προς το παρόν, όλοι οι υποψήφιοι έχουν συμβόλαια με τους συλλόγους τους.

Ο Στάνκοβιτς φεύγει από τη Σπαρτάκ Μόσχας και ως εκ τούτου, φαίνεται να είναι η πιο πιθανή επιλογή. Ωστόσο, η Ομοσπονδία δεν βιάζεται να αποφασίσει για έναν νέο προπονητή», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.