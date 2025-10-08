Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Βιτόρια για την 3η αγωνιστική της EuroLeague όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια την Πέμπτη (09/10).

Οι «πράσινοι» αναχώρησαν με 14 παίκτες να ακολουθούν την ομάδα και 120 φιλάθλους στο τσάρτερ. Ο Εργκίν Άταμαν στις δηλώσεις του πριν την αναχώρηση τόνισε πως για εκείνον είναι σημαντικό να βρίσκει σε κάθε παιχνίδι τους παίκτες εκείνους που θα φέρουν νίκες.

«Στη Euroleague κάθε ματς είναι διαφορειτκό. Είναι μια πραγματικότητα ότι η Μπασκόνια δεν έχει νικήσει κάποιον αγώνα μέχρι τώρα στη σεζόν, αλλά είναι μια πραγματικότητα επίσης ότι στο εντός έδρας ματς κόντρα στον Ολυμπιακό ηττήθηκε στα τελευταία λεπτά. Έχουν παίκτες που σκοράρουν με ευκολία, τρέχουν συνεχώς, είναι πολύ επικίνδυνοι στο τρανζίσιον, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να ελέγξουμε το ματς και σίγουρα κάθε νίκη εκτός έδρας είναι πολύ σημαντική. Η σεζόν στη Euroleague είναι πολύ μεγάλη σε διάρκεια. Οκ, μπορεί να μην είχαμε τον κατάλληλο χρόνο να κάνουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία το καλοκαίρι. επειδή οι περισσότεροι παίκτες ήταν στο Eurobasket, μετά είχαμε το ταξίδι στην Αυστραλία που πολλοί παίκτες είχαν μείνει πίσω λόγω των τραυματισμών, αλλά έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Πιστεύω ότι μέσω του κάθε παιχνιδιού, κάθε παίκτης θα μπορέσει να μάθει το παιχνίδι μας, θα βελτιώνεται και θα γινόμαστε καλύτεροι. Κανείς στη Euroleague δεν είναι έτοιμος και κανείς δεν παίζει σπουδαίο μπάσκετ. Οπότε, δεν είναι σημαντικό να είμαστε πολύ καλοί τώρα, είναι σημαντικό να είμαστε πολύ καλοί στο δεύτερο μισό της Euroleague. Τώρα είναι σημαντικό ακόμα και αν δεν παίζαμε κάποιο καλό ματς, να βρούμε τον τρόπο να κερδίζουμε και να παίρνουμε τις νίκες», τόνισε ο προπονητής του «τριφυλλιού».