Η ΑΕΚ άρχισε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Basketball Champions League καθώς νίκησε με 69-53 τη Ρίγα στη Λετονία.

Οι αμυντικές… ορέξεις των «κιτρινόμαυρων» φάνηκαν με το «καλησπέρα», όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με την ελληνική ομάδα να περιορίζει στους 12 πόντους τους γηπεδούχους στο πρώτο δεκάλεπτο και να εξασφαλίζει μία διαφορά ασφαλείας 14 πόντων (12-26 στο 10΄).

Το πλάνο δεν άλλαξε μέχρι το ημίχρονο και με την Ένωση να κρατά και πάλι τους Λετονούς στους 12 πόντους, οι δύο ομάδες πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια με το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα στο +17 (24-41 στο 20΄).

Καρμπόν του πρώτου μέρους και το δεύτερο, με την ΑΕΚ δείχνει διάρκεια στο αμυντικό πλάνο της και να μην αισθάνεται σε κανένα σημείο απειλή από τη Ρίγα, πανηγυρίζοντας στην πρεμιέρα ένα πολύτιμο «διπλό».

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Δημήτρη Κατσίβελης με 13 πόντους, ενώ από τους Λετονούς πάλεψε ο Ζαΐρ Πόρτερ με 16.

Τα δεκάλεπτα: 12-26, 24-41, 40-57, 53-69

Ρίγα (Μάρτινς Γκούλμπις): Πόρτερ 16, Μπουμάιστερς, Άντζεβς 5 (1), Αλεκσάντροβς, Μπέρτανς 4 (1), Βάναγκς 2, Νοβίτσκι 10, Νιέντρα, Κιλπς 2, Λεϊμάνις 8 (2).

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 6, Σκορδίλης, Κατσίβελης 13 (2), Φλιώνης 8, Λεκαβίτσιους 3, Αρσενόπουλος 3, Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 9 (2), Μπάρτλι 7 (1), Αρμς 5 (1), Σίλβα 7, Χαραλαμπόπουλος 6.