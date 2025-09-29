Η μητέρα του Στέφανου Ντούσκου, Μαρία Ντούσκου, μίλησε για τη νέα μεγάλη νίκη του Έλληνα πρωταθλητή στην κωπηλασία, ενώ μετέφερε και τη συγκίνηση και την υπερηφάνεια της οικογένειας σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ. Όπως δήλωσε, το χρυσό μετάλλιο «είναι για την Ελλάδα και τους Έλληνες» και αποτελεί ακόμη μία στιγμή εθνικής υπερηφάνειας.

«Η Ελλάδα μας είναι πάντα πάνω απ’ όλα. Ο Στέφανος προσπαθεί να κάνει την πατρίδα περήφανη με όποιον τρόπο μπορεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ήταν μύτη με μύτη – Είχαμε τρελαθεί»

Περιγράφοντας τα τελευταία μέτρα του τελικού, η κ. Ντούσκου ανέφερε: «Ήταν βασανιστικά. Ήταν “μύτη με μύτη” οι βάρκες. Ο Γερμανός ήταν δίπλα του, από τους καλύτερους, χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής κόσμου. Δεν ξέραμε τι θα γίνει. Το άγχος ήταν τεράστιο».

Η οικογένεια δεν είχε άλλους παρευρισκόμενους στο σπίτι την ώρα του αγώνα. «Ήμασταν εγώ, ο άντρας μου και ο μικρός μας γιος. Δεν είχαμε καλέσει κανέναν. Δεν ξέραμε τι θα γινόταν».

Η ίδια εξομολογήθηκε πως παρακολουθούσαν τον αγώνα με δυσκολία, καθώς στο σπίτι σημειώθηκε διακοπή ρεύματος. «Το βλέπαμε από ένα μικρό τάμπλετ, δίναμε ίντερνετ από κινητό γιατί είχαν κοπεί όλα. Δεν βλέπαμε τηλεόραση, το βλέπαμε στο ξένο».

Η πρώτη επικοινωνία μετά τη νίκη

Η επικοινωνία με τον Στέφανο έγινε αρκετές ώρες μετά τον αγώνα. «Μας πήρε πολύ αργά το βράδυ από το ξενοδοχείο στη Σαγκάη. Ήταν πολύ χαρούμενος, γελούσε συνέχεια. Του είπαμε “μας έχεις τρελάνει”, κι αυτός μόνο γελούσε. Δεν ήξερε τι να πει».

Η στρατηγική του τελικού και οι θυσίες

Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Στέφανος είχε σχεδιάσει προσεκτικά τον τελικό. «Στον προηγούμενο αγώνα δεν τους πρόλαβε γιατί του ξέφυγαν μπροστά. Μου είπε: “Στον τελικό θα προσπαθήσω να τους έχω κοντά για να μην μου φύγουν και να μπορέσω να τους νικήσω”».

Η ίδια αποκάλυψε ότι όλο το καλοκαίρι ο Στέφανος δεν είχε επιστρέψει στην Ελλάδα. «Δεν έχει έρθει καθόλου από την άνοιξη και μετά. Ήταν συνέχεια σε προετοιμασία. Τόσες θυσίες, τόσοι περιορισμοί… αλλά άξιζε».

Παράλληλα, ο μικρότερος γιος της οικογένειας, που επίσης κάνει κωπηλασία, βοηθούσε τη μητέρα του να καταλάβει τις κρίσιμες φάσεις του αγώνα. «Μου έλεγε “έκανε αλλαγή ο Στέφανος”, εγώ δεν το καταλάβαινα. Με παρηγορούσε έτσι, ήταν λίγο πιο ήρεμος».