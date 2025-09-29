Το αρμόδιο δικαστήριο απέρριψε το πρωί της Δευτέρας (29/9) τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε ασκήσει η διοίκηση της ΠΑΕ Κηφισιάς κατά της διοίκησης του Ολυμπιακού Σταδίου και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ζητώντας να πάρουν προσωρινή διαταγή χρήσης του σταδίου για τους εντός έδρας αγώνες τους στο πρωτάθλημα.

Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων (με πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ομάδας των βορείων προαστίων απ’ την ΠΑΕ Ολυμπιακός) πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (26/9), με την απόφαση του δικαστηρίου να είναι απορριπτική, καθότι κρίθηκε πως δεν θα μπορούσε να γίνει χρήση του σταδίου της Καλογρέζας (και) απ’ την ΠΑΕ Κηφισιά.