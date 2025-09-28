Ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League με το 3-2 επί του Λεβαδειακού, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν πρωταγωνιστής με δύο γκολ ο Τσικίνιο.

Ήταν ένα παιχνίδι που έληξε στο… 110′ καθώς υπήρχαν πολλές καθυστερήσεις λόγω της αναμονής μέχρι να παρθεί οριστική απόφαση για το αν μετρούσε ή όχι το δεύτερο γκολ των Βοιωτών.

Τελικά μέτρησε, αν και υπήρχε οφσάιντ, γεγονός όμως που δεν επηρέασε τους «ερυθρόλευκους» καθώς κατάφεραν να σκοράρουν ξανά και να πάρουν τη νίκη με 3-2, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Λυτρωτής για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ο Τσικίνιο, ο οποίος είχε σκοράρει και νωρίτερα, με το ξέσπασμά του στους πανηγυρισμούς για το 3-2 να ξεχωρίζει στις εικόνες που κατέγραψε η παρακάμερα της ΠΑΕ.