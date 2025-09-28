Την κατάκτηση του πρώτου Σούπερ Καπ στο μπάσκετ Γυναικών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα, όπως δείχνει και το τελικό 74-30.

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης και «καθάρισαν» το ματς από νωρίς, με την Ελεάννα Χριστινάκη να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο δεκάλεπτο, σημειώνοντας 19 πόντους με σχεδόν απόλυτη ευστοχία (6/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/1 βολή) και οδηγώντας τις «ερυθρόλευκες» στο 13-24.

Ο ΠΑΣ προσπάθησε να αντιδράσει στη δεύτερη περίοδο, μειώνοντας προσωρινά στους πέντε πόντους, αλλά η επιστροφή της Χριστινάκη στο παρκέ επανέφερε την ισορροπία υπέρ του Ολυμπιακού. Η διαφορά άνοιξε εκ νέου (19-33 στο 15’) και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 24-38, με τις Πειραιώτισσες να έχουν τον απόλυτο έλεγχο.

Στην επανάληψη, η ομάδα της Ελένης Δρακάκη πάτησε… γκάζι, φτάνοντας στο +30 με την Κολλάτου στο φινάλε της τρίτης περιόδου (27-57), ενώ η Χριστινάκη συνέχιζε το ρεσιτάλ της, καταγράφοντας 32 πόντους συνολικά. Ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι, και ο Ολυμπιακός έκλεισε τον τελικό με το θριαμβευτικό 74-30, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν με εμφατικό τρόπο.

Τα δεκάλεπτα: 13-24, 24-38, 27-57, 30-74

ΠΑΣ Γιάννινα: Μπρούγκλερ 11 (1τρ.), Μαρίνη 3 (1), Μόουρχαουζ 9, Σίνγκλετον 8, Κατσάνου, Σαρηγιαννίδου, Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μιχαηλίδου, Παπανικολάου.

Ολυμπιακός: Χριστινάκη 32 (3τρ.), Τζόνσον 8, Γούλφολκ 6, Καρλάφτη 3 (1), Σπυριδοπούλου 2, Κατσαμούρη 4, Γιακούμπτσοβα 4, Δίελα 4, Κολλάτου 5, Ράμπερ 2, Ντάλα 3 (1).