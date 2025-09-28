Στα χνάρια του μπάσκετ βασίζει το ποδόσφαιρο καθώς στον αγώνα της Νότιας Κορέας με την Ουκρανία για το Μουντιάλ Κ20 για πρώτη φορά προπονητής έκανε challenge.

Η FIFA του Τζάνι Ινφαντίνο έχει αποφασίσει να δοκιμάσει διάφορους νέους κανονισμούς προκειμένου να αποφασιστεί οριστικά αν πρέπει ή όχι να καθιερωθούν. Σε αυτό το πλαίσιο, επομένως, είδαμε για πρώτη φορά προπονητή ποδοσφαίρου να κάνει challenge, όπως γίνεται με τους προπονητές μπάσκετ όταν έχουν αμφιβολίες για κάποια διαιτητική απόφαση.

Στον αγώνα της Νότιας Κορέας με την Ουκρανία για το Μουντιάλ Κ20, ο προπονητής των Νοτιοκορεατών έβγαλε τη σχετική κάρτα από το τσεπάκι του και ζήτησε, έτσι, από τον διαιτητή να πάει στο VAR για να ελέγξει μια φάση, στην οποία θεωρούσε πως υπήρχε πέναλτι υπέρ της ομάδας του.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει η FIFA, κάθε προπονητής στο Μουντιάλ Κ20 έχει το δικαίωμα να κάνει δύο φορές Challenge και συγκεκριμένα σε φάσεις που υπάρχει γκολ, πέναλτι ή απευθείας κόκκινες κάρτες, αν από την αίθουσα VAR δεν έχουν καλέσει ούτως ή άλλως τον διαιτητή.