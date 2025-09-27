Μπορεί η Ουτρέχτη να ηττήθηκε από τη Λιόν για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Βασίλης Μπάρκας όμως έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει την ομάδα του και αυτό το αναγνώρισε και η UEFA.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και παρά το γεγονός ότι η Ουτρέχτη ηττήθηκε από τους Γάλλους, ο ίδιος κατάφερε να ξεχωρίσει με μια εντυπωσιακή επέμβαση.

Ο Μπάρκας κατάφερε να αποκρούσει παρά το γεγονός ότι κινείτο προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που πήγαινε η μπάλα ενώ και το τελείωμα του παίκτη της Λιόν ήταν από κοντά, με την UEFA να συμπεριλαμβάνει τη φάση στο βίντεο που ανέβασε στα social media με τις καλύτερες αποκρούσεις της πρεμιέρας.