Ο Βόλος προηγήθηκε, ο Ατρόμητος ισοφάρισε και το 1-1 παρέμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα στο Πανθεσσαλικό, με τις δύο ομάδες να έχουν από 4 βαθμούς μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Οι δύο ομάδες είχαν ξεκινήσει με νίκες στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, καμία εκ των δύο όμως δεν κατάφερε να κάνει το 2×2 και συνεχίζουν χέρι-χέρι στη βαθμολογία.

Το παιχνίδι δεν ήταν καλό, δεν είχε πολλές μεγάλες φάσεις, είχε όμως δύο γκολ, ένα για κάθε πλευρά. Η αρχή έγινε στο 38ο λεπτό, όταν ο Μαρτίνες πάτησε στην περιοχή και έκανε το γύρισμα για τον Θαρθάνα, ο οποίος τελείωσε ωραία τη φάση δίνοντας το προβάδισμα στον Βόλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο όμως και συγκεκριμένα στο 76′ ήρθε η απάντηση του Ατρόμητου με το 1-1 από τον Τσαντήλα, ο οποίος πήρε την πάσα του Μπακού, έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε σωστά στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Αντεμπάγιο, Μύγας, Λαγονίδης, Κάργας (46΄ Σόρια), Σινανάι (54΄ Λεγκίσι), Μαρτίνες (46΄ Χέρμανσον), Μπουζούκης (70΄ Γρόσδης), Ασεχνούν, Θαρθάνα, Χουάνπι (46΄ Κόμπα), Μάκνι.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Παπαδόπουλος (64΄ Ούρονεν), Τσακμάκης, Σταυρόπουλος (75΄ Μανσούρ), Μουντές, Τσιγγάρας, Καραμάνης (64΄ Μουτουσαμί), Γιουμπιτάνα (46΄ Μπάκου), Παλμεζάνο, Τσαντήλας, Φαν Φερτ (73΄ Μίχορλ).