Μεγάλη επιτυχία για τον Έλληνα παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόσθιο SB4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025, που φιλοξενείται στη Σιγκαπούρη. Ο χρόνος του, 1:39.73, του χάρισε την τρίτη θέση και ταυτόχρονα το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση.

Ο Τσαπατάκης, που εκπροσωπεί σταθερά την Ελλάδα με υψηλές επιδόσεις, επανέλαβε μια ακόμα δυναμική εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του στο κορυφαίο επίπεδο του αθλήματος. Μάλιστα, στον προκριματικό του αγωνίσματος, σημείωσε την δεύτερη καλύτερη επίδοση συνολικά, παίρνοντας την πρωτιά στη σειρά του και εξασφαλίζοντας θέση στον τελικό με προοπτικές διάκρισης.

Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχή παρουσία του Κρητικού πρωταθλητή ανάμεσα στους κορυφαίους παραολυμπιακούς αθλητές του κόσμου και ενισχύει τις προσδοκίες ενόψει των επόμενων μεγάλων διοργανώσεων.

Στο βίντεο που ανέβασε ο αθλητής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram εξέφρασε το παράπονό του για το γεγονός ότι κανένα ελληνικό Μέσο δεν κάλυψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Τσαπατάκης, όπως εξηγεί, θέλει να παρακινήσει τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.