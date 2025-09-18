Το Καμπ Νου δεν είναι ακόμη έτοιμο και η UEFA δεν μπορεί να περιμένει άλλο τη Μπαρτσελόνα και ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν, την 1η Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί στο «Μοντζουίκ».

Οι Καταλανοί… έτρεχαν ώστε όλα να είναι έτοιμα και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι τους στο φετινό Champions League, αυτό κόντρα στη γαλλική ομάδα, να διεξαχθεί στο ανακαινισμένο Καμπ Νου. Οι εργασίες, όμως, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη και ο χρόνος είχε αρχίσει να πιέζει πολύ.

Έτσι, η UEFA έκανε γνωστό πως το ματς με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν θα διεξαχθεί στο «Μοντζουίκ» και αυτό ξεκαθαρίζει τα πράγματα και για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 21 Οκτωβρίου.

Αυτό θα είναι το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι της Μπαρτσελόνα στο φετινό Champions League και με δεδομένο ότι η UEFA δεν επιτρέπει σε καμία ομάδα να δώσει εντός έδρας ματς σε διαφορετικά γήπεδα, το «Μοντζουίκ» θα είναι η έδρα των «μπλαουγκράνα» στην Ευρώπη φέτος.

Το γεγονός να αλλάξει κάτι και να δώσει στη συνέχεια άδεια χρήσης του Καμπ Νου η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία, όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, συγκεντρώνει απειροελάχιστες πιθανότητες.