Γεμάτη δράση είναι η πρώτη αγωνιστική για τη League Phase του Champions League, παρά το ότι ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και έμεινε στο 0-0 με την Πάφο.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:
Τρίτη 16/9
- Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2
- Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ 2-1
- Μπενφίκα – Καραμπάγκ 2-3
- Γιουβέντους – Μπορούσια Ντόρτμουντ 4-4
- Τότεναμ – Βιγιαρεάλ 1-0
Τετάρτη 17/9
- Ολυμπιακός – Πάφος 0-0
- Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ 2-2
- Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα 4-0
- Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι 3-1
- Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2
- Άγιαξ – Ίντερ 0-2
Πέμπτη 18/9
- 19:45 Κλαμπ Μπριζ – Μονακό
- 19:45 Κοπεγχάγη – Μπάγερ Λεβερκούζεν
- 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι
- 22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης -Γαλατασαράι
- 22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ Αλμάτι
- 22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
H βαθμολογία
1.Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)
2. Μπάγερν Μονάχου 3 (3-1)
3.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)
4. Άρσεναλ 3 (2-0)
5. Ίντερ 3 (2-0)
6. Λίβερπουλ 3 (3-2)
7. Καραμπάγκ 3 (3-2)
8. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)
9. Τότεναμ 3 (1-0)
10. Ντόρμουντ 1 (4-4)
11. Γιουβέντους 1 (4-4)
12. Μπόντο Γκλμιτ 1 (2-2)
13. Σλάβια Πράγας 1 (2-2)
14. Ολυμπιακός 1 (0-0)
15. Πάφος 1 (0-0)
16. Μπαρτσελόνα 0
17. Μπριζ 0
18. Κοπεγχάγη 0
19. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 0
20. Γαλατασαράϊ 0
21. Καϊράτ 0
22. Λεβερκούζεν 0
23. Μάντσεστερ Σίτι 0
24. Μονακό 0
25. Νάπολι 0
26. Νιουκάστλ 0
27. Σπόρτινγκ 0
28. Ατλέτικο 0 (2-3)
29. Μπενφίκα 0 (2-3)
30. Μαρσέιγ 0 (1-2)
31. Βιγιαρεάλ 0 (0-1)
32. Τσέλσι 0 (1-3)
33. Αϊντχόφεν 0 (1-3)
34. Άγιαξ 0 (0-2)
35. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)
36. Αταλάντα 0 (0-4)
Η επόμενη (2η) αγωνιστική:
Tρίτη 30 Σεπτεμβρίου
- Αταλάντα-Μπριζ (19:45)
- Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης (19:45)
- Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ (22:00)
- Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ (22:00)
- Ίντερ-Σλάβια Πράγας (22:00)
- Μαρσέιγ-Άγιαξ (22:00)
- Μπόντο/Γκλιμτ-Τότεναμ (22:00)
- Πάφος-Μπάγερν (22:00)
- Τσέλσι-Μπενφίκα (22:00)
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου
- Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη (19:45)
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ (19:45)
- Άρσεναλ-Ολυμπιακός (22:00)
- Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους (22:00)
- Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
- Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν (22:00)
- Μπαρτσελόνα-Παρί (22:00)
- Ντόρτμουντ-Μπιλμπάο (22:00)
- Νάπολι-Σπόρτινγκ (22:00)