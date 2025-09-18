Ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο πέρασε το φράγμα των 6 μέτρων και είναι επίσημα ο δεύτερος καλύτερος αθλητής του άλματος επί κοντώ στον κόσμο. (Και) σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή της καριέρας του βρέθηκε στο πλευρό του η επί 7 χρόνια σύντροφός του Αναστασία Μαγκαλιού, η οποία μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα «Τι ταξίδι» και μια μπλε καρδιά.

Η Αναστασία Μαγκαλιού έχει σπουδάσει Ψυχολογία, ωστόσο διαθέτει αθλητικό υπόβαθρο καθώς στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με τον στίβο, γεγονός που την ενώνει με τον Ολυμπιονίκη του επί κοντώ. Η σχέση τους μετράει σχεδόν 7 χρόνια και η ίδια αποτελεί ψυχολογικό και συναισθηματικό στήριγμα του Μανόλο με πολύ θετικά αποτελέσματα. Ο Εμμανουήλ Καραλής έχει δηλώσει για τη σύντροφό του ότι «η σχέση μου είναι το κοντάρι μου» υπονοώντας ότι η Αναστασία αποτελεί για εκείνον μια σταθερά που τον βοηθά στο να διαχειριστεί όλες τις προκλήσεις, τις δυσκολίες και τις χαρές του αθλητισμού.

H Aναστασία αγαπάει το σκι, το wind surfing, το SUP, τις off road διαδρομές με το αυτοκίνητο και τα ταξίδια και ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι γεμάτος με τέτοια στιγμιότυπα. Το ζευγάρι σε γενικές γραμμές κρατά χαμηλούς τόνους στη σχέση του χωρίς να κρύβει το γεγονός ότι είναι μαζί και ευτυχισμένοι. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ο Μανόλο και η Αναστασία πρόκειται να επισημοποιήσουν τη σχέση τους μέσα στο 2026, καθώς θα παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο.