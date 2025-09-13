Με θριαμβευτικά σχόλια, αλλά και αιχμές εθνικιστικού περιεχομένου, υποδέχτηκε ο τουρκικός Τύπος τη μεγάλη νίκη της εθνικής Τουρκίας, επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ.

«Η Τουρκία έδωσε σκληρό μάθημα στην Ελλάδα», τονίζει η Hurriyet ενώ η Fanatik αναφέρει: «Τους ρίξαμε οθωμανική σφαλιάρα».

«Στην Ελλάδα θαύμασαν τους 12 Γίγαντες: “Τον Αλπερέν (Σενγκούν) φοβόμασταν, από τον Οσμάνι την πάθαμε”», λέει η SporArena.

«Έθαψαν την Ελλάδα στο παρκέ» λέει για τους διεθνείς της εθνικής Τουρκίας η Yeni Safak:

Η Sabah αναφέρεται στις δηλώσεις του NBAer Αλπερέν Σενγκούν: «Πολεμήσαμε και νικήσαμε».

«Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ 2025 (EuroBasket 2025) η Εθνική Ομάδα που προκρίθηκε στον τελικό, με τον αστέρα Αλπερέν Σενγκούν, να εκφράζει τη μεγάλη του χαρά», αναφέρει η εφημερίδα.

Μετά το ημιτελικό, η κάμερα στα αποδυτήρια της Τουρκίας κατέγραψε τον κόουτς Εργκίν Αταμάν, να δέχεται προσωπικά από τηλεφώνου τα συγχαρητήρια του προέδρου Ερντογάν, ο οποίος μάλιστα έσπευσε να τονίσει ότι η δεύτερη θέση δεν θα τον ικανοποιήσει, απαιτώντας από την ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο.

🇹🇷 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı telefonla arayarak tebrik etti #EuroBasket pic.twitter.com/YrAcSgUDx8 — AA SPOR (@aa_spor) September 12, 2025

Στο συγχαρητήριο μήνυμά του στο Χ, ο τούρκος πρόεδρος έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ας είναι ο Αλλάχ ο βοηθός σας, ας είναι το τέλος η κατάκτηση του τουρνουά».