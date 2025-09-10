Πραγματοποιήθηκε χθες η συνεδρίαση του ΔΣ της Super League, από την οποία προέκυψαν οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων μέχρι τη 15η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Έτσι,, γνωρίζουμε και το πότε θα διεξαχθούν όλα τα ντέρμπι της Stoiximan Super League μέχρι το τέλος του 2025.

Αναλυτικά οι ημέρες κι οι ώρες των ντέρμπι μέχρι το τέλος του 2025