Η Εθνική Ελλάδος έκλεισε ραντεβού με την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 περνώντας στην 4άδα για πρώτη φορά μετά το 2009 και πετάει πλέον με στόχο την κατάκτηση μεταλλίου.

Ο μεγάλος Βασίλης Σπανούλης έσφιξε τις γροθιές του, οι παίχτες αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλο και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο φώναξε «άλλο ένα» στη διοίκηση της ΕΟΚ που ήταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, λίγα λεπτά μετά τον θρίαμβο επί της Λιθουανίας.

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, οι παίκτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο για το πρώτο «ζντο» μετά την πρόκριση. Εκεί, τον λόγο πήρε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρώτος, ο οποίος απεύθυνε τον λόγο στους συμπαίκτες του. «Δεν κερδίσαμε κάτι. Δεν κερδίσαμε κάτι», είπε στην αρχή και πρόσθεσε: «Έχουμε και άλλο παιχνίδι».

Ο «Greek Freak», έστειλε το μήνυμά του. Δεν είμαστε εδώ απλά για τα ημιτελικά, αλλά για να πάρουμε το μετάλλιο που μας αξίζει!

Οι Έλληνες διεθνείς επέστρεψαν στο ξενοδοχείο, μετά το ματς με τη Λιθουανία, εν μέσω αποθεωτικής υποδοχής.

Στη συνέχεια, ορισμένοι παίκτες, αλλά και οι Σπανούλης, Ζήσης και Τσιάρας, επέλεξαν να βγουν μια βόλτα, συναντώντας τις οικογένειές, τους προκειμένου να περάσουν μερικές στιγμές χαλάρωσης ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

«Μετά τα πρώτα 2-3 λεπτά που δεν αρχίσαμε καλά, ελέγξαμε το παιχνίδι. Οι παίκτες μου έκαναν εξαιρετική δουλειά ακολουθώντας το πλάνο, αγωνίστηκαν με μεγάλη καρδιά μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους της Λιθουανίας, σε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, όλα τα συγχαρητήρια αξίζουν σε αυτούς».

«Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Η ενέργεια και η συγκέντρωσή του ήταν σε υψηλό επίπεδο και μας βοήθησε πολύ όπως όλα τα παιδιά. Ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα και ήταν πολύ σημαντικός για τη νίκη μας».

Για τον προημιτελικό με την Τουρκία το 2009 και τον ημιτελικό που έρχεται: «Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, είχαμε κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Είχα κάνει κι εγώ ένα πολύ καλό παιχνίδι, είχα βάλει κάποια τρίποντα, αλλά είχα κάνει και κάποια ανόητα λάθη στο τέλος. Τώρα έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι, θα έχουμε το πλάνο μας και θα είμαστε έτοιμοι», τόνισε ο Βασίλης Σπανούλης, μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Λιθουανία.

Εξασφαλισμένα 1.000 εισιτήρια για τον ημιτελικό, μπαίνουν πτήσεις τσάρτερ από Ελλάδα

Επόμενος και τελευταίος αντίπαλος στον δρόμο προς τον μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025, η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, την οποία θα βρούμε απέναντί μας στο μεγάλο ματς της Παρασκευής (12/9).

Η Εθνική μας αναμένεται να έχει στο πλευρό της και τη βοήθεια των φίλων της, οι οποίοι θα δώσουν βροντερό «παρών» στις κερκίδες της «Xiaomi Arena», αφού έχουν ήδη εξασφαλιστεί 1.000 εισιτήρια για τον ημιτελικό της Παρασκευής, ενώ για να διευκολυνθεί η μετακίνηση των φιλάθλων έχει προγραμματιστεί πτήση τσάρτερ από την Ελλάδα προς την πρωτεύουσα της Λετονίας.