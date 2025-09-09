Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Λιθουανία για τους «8» του EuroBasket 2025 και στο τέλος της πρώτης περιόδου είναι μπροστά με 24-19.

Οι Λιθουανοί, έχοντας και τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών τους, μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και κατάφεραν να προηγηθούν με 7-0 στο ξεκίνημα, στη συνέχεια όμως η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρήκε τα πατήματά της.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πετυχαίνει 11 πόντους και τον -αδερφό του- Κώστα να έχει δύο μπλοκ, η Εθνική ομάδα κατάφερε να πάρει το προβάδισμα και να κλείσει στο +5 (24-19) την πρώτη περίοδο.