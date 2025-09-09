Απόψε η Εθνική Ελλάδος δίνει τη μεγαλύτερη μάχη των τελευταίων ετών, αφού απέναντι στη Λιθουανία, θα διεκδικήσει την πολυπόθητη επιστροφή στα ημιτελικά του EuroBasket μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.

Η Λιθουανία πήγε στο Ευρωμπάσκετ με πολλές απουσίες βασικών παικτών (Σαμπόνις, Γκριγκόνις, Μπραζντέικις, Ουλάνοβας), ενώ στην πορεία της διοργάνωσης έχασε και τον ίσως πιο σημαντικό παίκτη της, τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, που τραυματίστηκε σοβαρά.

Το ραντεβού είναι για απόψε στις 21:00, ενώ ο νικητής θα βρεθεί στα ημιτελικά του EuroBasket, όπου θα αντιμετωπίσει όποιον προκριθεί μεταξύ Τουρκίας και Πολωνίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Προημιτελικοί

9 Σεπτέμβρη

Τουρκία – Πολωνία 17:00

Λιθουανία – Ελλάδα 21:00

10 Σεπτέμβρη

Φινλανδία – Γεωργία 17:00

Γερμανία – Σλοβενία 21:00

Ημιτελικοί

12 Σεπτέμβρη

Λιθουανία/Ελλάδα – Τουρκία/Πολωνία

Γερμανία/Σλοβενία – Φινλανδία/Γεωργία

Τελικοί

14 Σεπτέμβρη