Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν και πάλι απολαυστικός -και σκόρερ- για την Εθνική Ελλάδας στο 5-1 επί της Λευκορωσίας και μία μέρα μετά ιταλικά Μέσα τον παρουσιάζουν σαν μεταγραφικό στόχο και της Λάτσιο.

Οι Έλληνες και γενικά οι Ευρωπαίοι φίλαθλοι τον έμαθαν τον περασμένο Μάρτιο, όταν έκανε ντεμπούτο με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και… οργίασε στην εκτός έδρας νίκη επί της Σκωτίας για το Nations League. Από τότε, το όνομά του έχει συνδεθεί με πολλές ευρωπαϊκές ομάδες και τώρα προστίθεται ακόμη μία στη λίστα.

Ο λόγος, όπως προαναφέρθηκε, για τη Λάτσιο, για την οποία ιταλικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως έχει υπογραμμίσει το όνομα του Καρέτσα, ο οποίος έχει συμβόλαιο ως το 2027 με τη Γκενκ. Ο 17χρονος άσος, τον οποίο αποθέωσε και η UEFA μετά την 5άρα στη Λευκορωσία, φέρεται να αποτελεί στόχο και των Άρσεναλ, Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου, με τον ίδιο πάντως να μην ασχολείται ιδιαίτερα με τα σχετικά ρεπορτάζ.

Όπως και να έχει, η Λάτσιο που δεν μπόρεσε να κάνει μεταγραφές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μετά τη σχετική απαγόρευση της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας λόγω οικονομικών θεμάτων, σχεδιάζει να επενδύσει τον Ιανουάριο με την απόκτηση νεαρών και ταλαντούχων παικτών και ο Καρέτσας φέρεται να είναι ένας εξ αυτών.