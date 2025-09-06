Η UEFA με ανάρτησή της στα social media αποθέωσε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα για την εμφάνισή του στη νίκη της Εθνικής κόντρα στη Λευκορωσία.

Ο 17χρονος άσος, ο οποίος συνέβαλε στη νίκη της γαλανόλευκης με ένα γκολ και μία ασίστ, ήταν ένας από τους πέντε σκόρερ της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Σε ανάρτησή της, η UEFA τόνισε τη συνεισφορά του νεαρού παίκτη, σχολιάζοντας: «Γκολ και ασίστ. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι μόλις 17».