Ρίγη συγκίνησης στο «αντίο» του Λιονέλ Μέσι, που αποκάλυψε ότι δε θα ξαναπαίξει μπροστά στο κοινό της Αργεντινής με την Αλμπισελέστε.

Η Αργεντινή δεν έχει άλλο εκτός έδρας ματς πριν το Mundial του 2026, όπου θα αποτελέσει το κύκνειο άσμα του Λιονέλ Μέσι, στην πλουσιότατη καριέρα του με την Εθνική της χώρας του και όπως ήταν φυσικό το κλίμα ήταν έντονα φορτισμένο.

I don’t want to know how I will handle in his very last game because I am in tears now for his last Argentina home game. I keep having flashbacks to 2006 when I first saw his Argentina debut at the World Cup…🥹

pic.twitter.com/u8ccVJmc6S

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ στην προθέρμανση πριν τον αγώνα, λύγισε και δάκρυσε, ενώ στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου, έχοντας μαζί του τους δύο γιους του.

Por dios lo que es esta imagen de Messi abrazado a los hijos y llorando mientras suena el himno, representación más argentina no vas a conseguir: el amor a la familia y el amor a la patria

Ο GOAT δεν θα μπορούσε να μη γιορτάσει την τελευταία του παρουσία σε γήπεδο της Αργεντινής, με την φανέλα της «Αλμπισελέστε», χωρίς να προσφέρει ακόμη μια στιγμή μαγείας στους φιλάθλους, αφού στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Χουλιάν Άλβαρες έστρωσε την μπάλα στον Μέσι, που με υπέροχο τσίμπημα την έστειλε στα δίχτυα.

1-0 ARGENTINA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



LEO MESSI GOLAZOOOOO !!!!!!!!!!!!!!! IN HIS LAST OFFICIAL MATCH IN ARGENTINA FOR ARGETINA !!!!!!!!!!!!! WHAT A MOMENT FOR MESSI !!!!!!!!!!!!!!!!

pic.twitter.com/s9qk8ZCDra

«Για πολλά χρόνια ακούστηκαν διάφορα, αλλά εγώ κρατάω μόνο τα καλά, την προσπάθεια της ομάδας που πάλεψε και δεν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή. Το καταφέραμε τελικά εγώ και μερικοί ακόμα από εκείνη τη φουρνιά».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν έχει αποφασίσει για τη συμμετοχή του στο επόμενο Μουντιάλ, παραδέχθηκε ότι «εννέα μήνες περνούν πολύ γρήγορα» και ξεκαθάρισε πως στόχος του είναι να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση το 2026: «Το ίδιο είπα και τότε. Το πιο λογικό ήταν να μη φτάσω μέχρι εκεί. Όμως, είμαστε ήδη κοντά, έχω όρεξη και ανυπομονησία, αλλά όπως λέω πάντα, πηγαίνω μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι», τόνισε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.