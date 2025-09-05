Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό θα είναι από σήμερα ο Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος ολοκλήρωσε χθες τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Ιράν.

Ο νέος άσος των Πειραιωτών είχε πραγματοποιήσει ταξίδι-αστραπή στην Αθήνα την περασμένη Κυριακή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» και στη συνέχεια επέστρεψε στην εθνική της χώρας του.

Στο παιχνίδι με την Ινδία πέτυχε ένα γκολ, στα 18 λεπτά που αγωνίστηκε στη νίκη του Ιράν με 3-0, ενώ χθες έπαιξε για ένα ημίχρονο κόντρα στο Τατζικιστάν, με το ματς να λήγει 2-2.

Πλέον ο Ταρέμι θα έρθει στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, καθώς βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, αφού έκανονικά προετοιμασία με την Ίντερ.

Στον Ολυμπιακό θα αξιολογήσουν την κατάστασή του και θα τον εντάξουν στα αγωνιστικά τους σχέδια, καθώς το επόμενο διάστημα υπάρχουν πολλές και απαιτητικές υποχρεώσεις, στην Ελλάδα και το Champions League.