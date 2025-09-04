Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ισπανία (4/9, 21:30) για την τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου του Eurobasket 2025 και ξέρει ήδη τους υποψήφιους αντιπάλους της στη φάση των «16».

Τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων έχουν ξεκαθαρίσει πλήρως τα πράγματα σε ό,τι αφορά το τι παίζεται στον αγώνα με τους Ίβηρες: Αν η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη νικήσει θα πάρει την 1η θέση και αν χάσει θα πάρει την 4η.

Το παιχνίδι, φυσικά, δεν θα είναι εύκολο καθώς οι Ισπανοί παίζουν για τη… ζωή τους, καθώς αν χάσουν θα αποκλειστούν και δεν θα είναι στα νοκ άουτ παιχνίδια. Εκεί όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει, στη φάση των «16» πάντα, είτε το Ισραήλ είτε τη Γαλλία.

Σε περίπτωση νίκης επί της Ισπανίας η Εθνική ομάδα θα πάρει την 1η θέση του ομίλου και θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Αν, αντιθέτως, έρθει η ήττα, θα τερματίσει στην 4η θέση και θα βρει μπροστά της τη Γαλλία στους «16».