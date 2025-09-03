Μετά την ανακοίνωση της ευρωπαϊκής λίστας του ΠΑΟΚ, ο Δικέφαλος ανακοίνωσε τον δανεισμό του Σόλα Σορετίρε στην Τσβόλε.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός είχε μείνει πίσω στις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου, έμεινε και εκτός λίστας και αποφασίστηκε να δοθεί δανεικός ως το τέλος της σεζόν στην ολλανδική ομάδα για πάρει χρόνο συμμετοχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον δανεισμό του Σόλα Σορετίρε στην ολλανδική Τσβόλε, μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26