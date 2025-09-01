Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται ήδη στην Πορτογαλία και σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Τα «λιοντάρια» θα καταβάλουν το ποσό των 22 εκατ. ευρώ στον Παναθηναϊκό, το οποίο με τα μπόνους μπορεί να φτάσει τα 25, ενώ το «τριφύλλι» διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης ύψους 25%.
Ο Ιωαννίδης θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, ενώ η Σπόρτινγκ θα τοποθετήσει μία εξωπραγματική ρήτρα, που θα φτάνει τα 100 εκατ. ευρώ.
The Lions are betting big on the Greek striker and whoever wants to take him from Alvalade will have to pay €100M.
Today he will be made official for five seasons and will join the national team
[🥈@abolapt] pic.twitter.com/lxzZzv271C