Η Εθνική Ελλάδας έκανε το 3×3 στο EuroBasket 2025 διαλύοντας με 94-53 τη Γεωργία, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν και πάλι εντυπωσιακός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, το τρίποντο του οποίου ενθουσίασε και τη FIBA, όπως φάνηκε από τη σχετική ανάρτηση στα social media.

Ο Greek Freak είναι ο ηγέτης της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη και μετά τους 31 πόντους στη νίκη της πρεμιέρας επί της Ιταλίας έβαλε άλλους 27 κόντρα στη Γεωργία, έχοντας απουσιάσει ενδιάμεσα από την αναμέτρηση με την Κύπρο.

Όντας ένας από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου ο Αντετοκούνμπο έχει πολλούς τρόπους για να σκοράρει και στον αγώνα με τους Γεωργιανούς το έκανε ακόμη και με τρίποντο, γεγονός που… τρέλανε τη FIBA, η οποία έκανε σχετική ανάρτηση στα social media.

«Ο Γιάννης βάζει τρίποντα. Απλά δώστε το τρόπαιο στην Ελλάδα, γιατί δεν το κάνετε;», ανέφερε το σχετικό μήνυμα.