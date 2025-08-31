Η Εθνική Ελλάδας έκανε το 3×3 στο EuroBasket 2025 συντρίβοντας με 94-53 τη Γεωργία και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του, με αποτέλεσμα να ζητηθεί από τον Βασίλη Σπανούλη να τον συγκρίνει με τον Νίκο Γκάλη.

Το πού θα καταλήξει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στη φετινή διοργάνωση θα το δούμε στην πορεία, όταν έρθει η ώρα για τα νοκ άουτ παιχνίδια. Προς το παρόν, πάντως, όλα πάνε καλά καθώς η ομάδα κάνει το καθήκον της: Τρία παιχνίδια έδωσε, τρεις νίκες πήρε.

Σε δύο από αυτά τα ματς, καθώς στο άλλο έμεινε εκτός για να ξεκουραστεί, ο Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ και γενικά ο πρωταγωνιστής για την Εθνική ομάδα, με αποτέλεσμα να γίνει ερώτηση στον Σπανούλη για το αν μπορεί να γίνει σύγκριση με τον θρύλο Νίκο Γκάλη.

Μια ερώτηση, στην οποία ο ομοσπονδιακός τεχνικός έδωσε την εξής απάντηση: «Όλοι στην Ελλάδα άρχισαν να παίζουν μπάσκετ εξαιτίας του Γκάλη, του Φασούλα, του Χριστοδούλου, του Γιαννάκη… Η δική μου γενιά πήρε τρία μετάλλια και τώρα προσπαθούμε να χτίσουμε μια νέα γενιά.

Είμαι ευλογημένος και ευγνώμων που ο Γιάννης που έχει αυτή τη νοοτροπία και θέλει να είναι εδώ και αγαπά την ομάδα. Είναι πολύ ταπεινός, αγαπάει τους συμπαίκτες του και αγαπάει να παίζει για την πατρίδα του».