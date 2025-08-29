Καθόλου φιλικός δεν ήταν ο χαιρετισμός Τσιτσιπά και Αλτμάιερ μετά το φινάλε του ματς. Ο Γερμανός τενίστας λύγισε στο tie break τον Έλληνα άσο, ο οποίος παρουσιάστηκε εκνευρισμένος έπειτα από το τέλος της αναμέτρησης για τον 2ο γύρο του US Open.

«Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς αν σε χτυπήσω», είπε ο Έλληνας πρωταθλητής, στον αντίπαλό του, με τον Αλτμάιερ να του ζητάει να φύγει από κοντά του.

Αν και προηγήθηκε με 1-2 σετ και ήταν μπροστά με μπρέικ στο τέταρτο, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.28) έχασε από τον 26χρονο Γερμανό (Νο.56) με 7-6(5), 1-6, 4-6, 6-3, 7-5 μετά από σκληρή μάχη διάρκειας 4 ωρών και 22 λεπτών. Απέτυχε, έτσι, να βρεθεί στη φάση των «32» της Νέας Υόρκης για πρώτη φορά μετά το 2021.